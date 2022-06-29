ضبط 8 أطنان أرز ومكرونة مجهولة المصدر فى الجيزة

ضبطت مباحث التموين بالجيزة 8 أطنان أرز ومكرونة مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة.

كان قد تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، بحوزته 8 أطنان “أرز أبيض ومكرونة” بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لعرضها للبيع التداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.