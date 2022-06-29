الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

للبشرية جمعاء.. تعرف على شرح اللوجو الخاص بعام حجاج الرجاء

يوبيل2025
يوبيل2025
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أعلنت الفاتيكان، برئاسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، ٢٠٢٥ عام اليوبيل الفضي لحجاج الرجاء، وفيما يلي نقدم شرحًا مبسطًا للوجو الخاص بهذا العام.

يعرض الشعار أربعة أشكال، للإشارة إلى البشرية جمعاء من أركان الأرض الأربعة. كل واحد منهم يحتضن الآخر، مما يدل على التضامن والأخوة التي يجب أن توحد الشعوب.

يتشبث الشكل الأول بالصليب، الأمواج الكامنة متقطعة تشير إلى أن حج الحياة ليس دائمًا في المياه الهادئة.

نظرًا لأن الظروف الشخصية والأحداث العالمية غالبًا ما تتطلب إحساسًا أكبر بالأمل.

ويقول وصف الشعار فإن الجزء السفلي من الصليب ممدود، ويتحول إلى مرساة تهيمن على حركة الأمواج، غالبًا ما تم استخدام المراسي كاستعارات للأمل.

تُظهر الصورة كيف أن رحلة الحاج ليست فردية، بل جماعية، تمتاز بعلامات ديناميكية متنامية، تتحرك أكثر فأكثر نحو الصليب.

واقترح فيسيكيلا أن "الصليب ليس ساكنًا، ولكنه ديناميكي، ينحني نحو الإنسانية، ويلتقي بها كما لو لم يتركها وشأنها، بل يوفر اليقين بوجودها وطمأنينة الأمل".

البابا فرنسيس الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس بابا لبابا فرنسيس البابا فرنسيس ب لكنيسة الكاثوليكية

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