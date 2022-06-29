الأربعاء 29 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يضع إكليلًا من الزهور على مقام الشهيد تكريمًا لأرواح شهداء الجزائر

جريدة الدستور
ads

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للعاصمة الجزائرية، عقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين الدولي، بالتوجه إلى "مقام الشهيد" بمدينة الجزائر ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار.


ورافق رئيس الوزراء في زيارة النصب التذكاري من الجانب الجزائري عبدالباقي بن زيان، وزير التعليم العالي، وأعضاء الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر لدى الجزائر.


وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجهاً تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعًا عن وطنهم، وفي سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر فى الكاراتيه بعد فوزهم بـ ٧ ميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط

على الحجار: مستعد لخدمة نقابة المهن الموسيقية بعيدًا عن أى منصب رسمى

إلزام عبدالناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه للإعلامى تامر أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. والقمة المصرية البحرينية

مدحت بشاى

ثورتنا التى تقدمها النخبويون بوطنية

عبد الرحيم طايع

فى يد من يا أيُّها الحَجَر؟

لواء.حمدى البطران

هل وهب المصريون أولادهم للغزاة؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بين النور والظلام «كلمة»

حسين دعسة

تركيا توافق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا يعرفها «دعاة القفة»

إبراهيم داود

فى محبة محمد صلاح وحسن شحاتة

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية