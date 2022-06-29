مدبولى يضع إكليلًا من الزهور على مقام الشهيد تكريمًا لأرواح شهداء الجزائر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للعاصمة الجزائرية، عقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين الدولي، بالتوجه إلى "مقام الشهيد" بمدينة الجزائر ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار.



ورافق رئيس الوزراء في زيارة النصب التذكاري من الجانب الجزائري عبدالباقي بن زيان، وزير التعليم العالي، وأعضاء الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر لدى الجزائر.



وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجهاً تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعًا عن وطنهم، وفي سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.