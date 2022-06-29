الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحرير 144 جنديًا أوكرانيًا فى أكبر عملية تبادل أسرى مع موسكو

أوكرانيا
أوكرانيا
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قالت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على تليجرام، أن "هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل".

وأضاف: أنه "من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن ازوفستال".

ولم يحدد جهاز الاستخبارات الأوكراني، متى وأين جرت عملية التبادل ولا عدد الأسرى الروس الذين حرروا كجزء من الصفقة.

وتابع: أن "43 من الجنود المفرج عنهم ينتمون إلى فوج ازوف"، وهو وحدة شبه عسكرية سابقة دمجت الآن في الجيش الأوكراني.

وتعتبر روسيا هذه الوحدة منظمة من النازيين الجدد وجنودها يجب أن يحاكموا.

تبادلت موسكو وكييف أسرى مرات عدة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، وجرت آخر عملية الثلاثاء حرر خلالها 17 سجينا أوكرانيا.

هذا، وفي ضوء حاجة أوكرانيا إلى التسليح، أعلنت الحكومة النرويجية، في وقت سابق اليوم، أنها ستزود أوكرانيا بثلاث راجمات صواريخ متعددة MLRS، و5 آلاف قطعة ذخيرة.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة النرويجية، أن ذلك لن يلحق ضررا كبيرا بالجاهزية القتالية للبلاد، لأن القوات المسلحة النرويجية تخطط لـ"تحديث ضخم للترسانة"، لهذا وافقت الحكومة على نقل ثلاث راجمات صواريخ إلى بريطانيا، التي سترسل بدورها نفس النوع إلى أوكرانيا بالمقابل.

وقال وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام: "يجب أن نواصل دعمنا لأوكرانيا، حتى يتمكنوا من مواصلة كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال، وهو ما يتطلب مزيدا من الأسلحة، وهي أسلحة تحتاجها أوكرانيا بشدة، والتي لم نكن قادرين على توفيرها لأوكرانيا بدون تعاون وثيق مع المملكة المتحدة".

كما تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت ونظيرتها الهولندية كايسا أولونجرن بتقديم 6 مدافع هاوتزر طراز Panzerhaubitze 2000 إلى أوكرانيا.

وقالت أولونجرن في تصريح عشية قمة الناتو في مدريد: "أعن أنا ولامريخت أننا سنرسل 6 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع PzH2000 إلى أوكرانيا".

وأضافت، أن "أوكرانيا بحاجة إليهم للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

عملية تبادل أسرى موسكو كييف الاستخبارات الأوكرانية وزارة الدفاع الأوكرانية تحرير 144 جندي أوكراني مدينة ماريوبول

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