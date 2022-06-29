الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على قاتل شقيق زوجته في الإسماعيلية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير، فى القبض على قاتل شقيق زوجته ونجله أثناء مشاجرة بينهما فى قرية العهدة التابعة لدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية. 

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم. وقال إن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين زوجة المتهم بسبب سلك الكهرباء فصفعها، وعندما جاء زوجها وعلم بالواقعة نشبت مشاجرة بينه هو ونجله مع المجني عليه، وترتب عليها طعنه بسلاح أبيض وفر هاربا إلى زوج شقيقته بالعاشر من رمضان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على المدعو "حامد السيد خضر" البالغ من العمر 55 عامًا، عامل، ونجله كريم أمام حامد، بتهمة قتل زوج شقيقته لخلاف على سلك كهرباء.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين شخصين ولقى أحدهما مصرعه نتيجة التعدى عليه بسلاح أبيض. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين من خلال سؤال شهود العيان حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب سلك كهرباء بين كلا من "حامد. ال. خ" 55 عاماً، عامل ومقيم القصاصين الجديدة و"أحمد. أ. ع"، 38 عاما، مقيم نفس العنوان قام الأول بالتعدى على الثانى بعصا غليظة وطعنه بسلاح أبيض وفر هاربا.

وأضاف شهود العيان أن المتهم زوج شقيقة المجنى عليه، وأن هناك خلافات قديمة بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أمن الإسماعيلية قاتل شقيق زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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