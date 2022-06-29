الأربعاء 29 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين بحادث سير في عين شمس

حادث سير
حادث سير
ads

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس "ميني باص" وميكروباص أعلى الطريق أمام محطة العرب بمنطقة عين شمس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق في عين شمس، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميني باص وميكروباص، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم القبض على سائق الميني باص المتسبب في الحادث، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

حادث تصادم محطة العرب عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

الأكثر قراءة

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

السجن 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أنصار بيت المقدس»

الحبس عامين لعضو مجلس إدارة «قنا التجارية» بتهمة تهديد محام

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2022 وموعد وقفة عرفات

توزيع درجات امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2022

فيلم إنجازات مصرية.. كيف تطور قطاع الكهرباء فى مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ثورتنا التى تقدمها النخبويون بوطنية

عبد الرحيم طايع

فى يد من يا أيُّها الحَجَر؟

لواء.حمدى البطران

هل وهب المصريون أولادهم للغزاة؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بين النور والظلام «كلمة»

حسين دعسة

تركيا توافق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا يعرفها «دعاة القفة»

إبراهيم داود

فى محبة محمد صلاح وحسن شحاتة

لواء. محسن الفحام

تحديات وصورة

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية