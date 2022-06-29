الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بمحاولة التعدى على طفلتين داخل مصعد بالخانكة

حبس
حبس
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أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس عامل "مسجل خطر"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على طفلتين في أسانسير داخل أحد العقارات بمنطقة القلج بالخانكة، حيث كانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة وتتبع خط سيره في الوصول للمنطقة والخروج منها بعد الواقعة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم عامل 37 عاما، ومقيم بمنطقة المرج في القاهرة، مسجل شقي خطر "آداب عامة"، وسبق اتهامه في عدة قضايا وجرى حبسه مسبقا.

فيما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحا أنه ركب معه الطفلتين الأسانسير وتعدى عليهما مستغلا براءتهما وصغر سنهما، وعندما بدأت الطفلة الصغيرة في الصراخ فر هاربا من المكان.

ومن ناحيتها، أوضحت والدة الطفلتين في التحقيقات، إن نجلتيها تعرضتا لمحاولة تعدى تحت تهديد السلاح من أحد الأشخاص، فقام بتتبعهما وطلب ركوب الأسانسير معهما وقام بتعطيله وتهديدهما بمطواة وتعدي عليهما، وإصابة إحداهما بجرح سطحي.

وتلقت أجهزة الأمن بالخانكة، بلاغا من "د ن ر"، 38 عاما، ممرضة ومقيمة بالقلج، تتهم مجهولا تم تحديده عقب البلاغ، بمحاولة التعدي على طفلتيها في أسانسير العقار الذي تعيش فيه وهرب.

وبفحص الواقعة تبين أنه أثناء صعود نجلتي المبلغة بالمصعد في العقار محل سكنهم بقرية القلج مركز الخانكة، قام شخص مجهول جرى ضبطه عقب تحديده من أجهزة الأمن بالتعدي علي طفلتين 10 سنوات و8 سنوات.

نيابة الخانكة القليوبية حبس عامل التعدي علي طفلتين

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وائل لطفي

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