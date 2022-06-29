حبس شقيقين ضبط بحوزتهما «حشيش» فى البساتين

أمرت جهات التحقيق، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما 2,5 كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة البساتين.

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه، لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما كمية من مخدر "الحشيش" وزنت 2,5 كيلوجرام- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.