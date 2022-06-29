الأربعاء 29 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شقيقين ضبط بحوزتهما «حشيش» فى البساتين

حبس شقيقين
حبس شقيقين
ads

أمرت جهات التحقيق، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما 2,5 كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة البساتين.

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه، لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما كمية من مخدر "الحشيش" وزنت 2,5  كيلوجرام- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.

حبس شقيقين مخدر الحشيش منطقة البساتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

الأكثر قراءة

رحلة قاضي «نيرة أشرف» من الأدب إلى منصات العدالة

الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد البحرينى

10 مصابين فى حادث «جسر السويس»

محمود محيى الدين: تكلفة التقاعس عن العمل المناخى التهديد الأكبر للنمو الاقتصادى

مدبولى يستعرض جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار

توزيع درجات امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تركيا توافق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا يعرفها «دعاة القفة»

إبراهيم داود

فى محبة محمد صلاح وحسن شحاتة

لواء. محسن الفحام

تحديات وصورة

جمال-أسعد

الى متى والى أين

ماجد حبته

القمة المصرية العمانية

د. القس صفوت البياضى

السعادة مغنم منتظر

جلال حمام

الرئيس السيسى سنوات التحدى والبناء 4

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية