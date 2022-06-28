الرئيس السيسى يعزى ملك الأردن فى ضحايا حادث العقبة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا، مع أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بميناء العقبة أمس؛ داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.



وأعرب الملك عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل الرئيس، مؤكداً العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.