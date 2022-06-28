جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى وملك البحرين

عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي الوطيد في مختلف الجوانب التي تحقق تطلعات البلدين وتعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين، وذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وأكد العاهل البحريني أن زيارة السيسي للمملكة تعكس خصوصية العلاقات الثنائية المتميزة وتجسد حرص القيادتين على التواصل والتنسيق والتشاور حول القضايا الاقليمية موضع الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين وقضايا الأمة العربية، مشيدًا بدور الجالية المصرية في البحرين واسهاماتها في عملية التنمية في البحرين وما تتميز به من كفاءة، مؤكداً أن البحرين ومصر لهما تاريخ عريق وحاضر متطور .

وأعرب الملك حمد عن اعتزازهما بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية راسخة وتعاون دائم وثيق، مؤكدين تطلعهما المستمر لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

وأشاد بما تشهده مصر الشقيقة بفضل نهج الرئيس السيسي من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية وما حققته من إنجازات نوعية في جميع الميادين، كما أثنى جلالته على دورها المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها المقدرة في نصرة قضايا الأمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إلى المنامة في زيارة رسمية لمملكة البحرين.

كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي والوفد المرافق، لدى وصوله إلى المملكة بحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

كما كان في الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، ثم صافح الرئيس السيسي كبار المسئولين من الجانب البحريني، كما صافح الملك حمد أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي.

وتوجه الزعيمان إلى قصر الصخير ثم جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهوري، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للرئيس السيسي.