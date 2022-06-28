سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 28 يونيو 2022 فى البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28 يونيو 2022 من أكثر الموضوعات والعناوين بحثًا عبر محركى البحث العالميين "جوجل" و"تويتر"، في الساعات الأولى من اليوم، وهو بات أمرًا شائعًا في الأيام الأخيرة بعد قرار البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي، الأربعاء الماضي، برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم، واهتم المصريون بسعر العملة الأمريكية مع تثبيت البنك المركزي المصري سعرالفائدة في اجتماعه الأخير، وهو ما تسبب في تذبذب الدولار بشكل لحظي.

وكان تغيير سعر الفائدة هذا الشهر ليس المرة الأولى من قبل الفيدرالي، فسبق رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وسبقها رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.

وهذه المجموعة من القرارات التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي جاءت لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عامًا خلال مايو الماضي، ويتبعه عدد من الدول في أوروبا والشرق الأوسط للحد من تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

ومن هنا يهتم المصريون ورجال الأعمال بالبحث عن تحديثات سعر الدولار، ويحتل عنوان "سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء" صدارة محركات البحث.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28 يونيو 2022

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، شهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة التي توصي وزارة المالية بالتعامل معها.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري الثلاثاء 28 يونيو 2021

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري قيمة 18.71 جنيه للشراء، وسعر 18.77 جنيه للبيع، وهي ذات القيمة التي سجلها منذ نحو أسبوعين وثبت عليها.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزى المصري الثلاثاء 28 يونيو 2022

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم وفقًا للبنك المركزي المصري قيمة 18.69 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر الثلاثاء 28 يونيو 2022

18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى " cib"

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك cib وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان في مصر سعر 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم في مصر قيمة 18.72 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

ووفق تقدير الخبراء والمصرفيين فإن أفضل سعر لبيع الدولار إلى البنوك اليوم 18.74 جنيه، بينما يسجل أفضل سعر للشراء من البنوك نحو 18.77 جنيه.