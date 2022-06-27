عقب استخراجها.. نقل جثة المذيعة شيماء جمال لمشرحة زينهم

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، نقل جثة المذيعة شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها إلى مشرحة زينهم، لعرضها على الطب الشرعي للتشريح.

وذلك عقب استخراجها بناءً على اعترافات سائق المستشار -المتهم الثاني-.

وكانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة في واقعة قتل مستشار لزوجته المذيعة شيماء جمال أنها كانت متزوجة منه عرفيًا وطلبت منه إعلان زواجهما إلا أنه كان يرفض، ما دفعها لتهديده بإبلاغ زوجته الأولى وهو ما أثار غضبه فقرر التخلص منها.



كما أضافت التحريات أن المتهم استدرج زوجته إلى مزرعة أوهمها بشرائها لها لإرضائها وأنهى حياتها.



وكشفت مصادر قضائية، أن المستشار المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال هرب إلى إحدى الدول العربية عقب تنفيذ جريمته وإبلاغه باختفاء زوجته لإبعاد الشبهة عنه.



وأوضحت لـ"الدستور" تفاصيل جديدة في اتهام مستشار بمجلس الدولة بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، حيث أفادت المصادر أنه قام بضربها على رأسها بمقبض المسدس "طبنجة" ثم شوّه وجهها بماء نار، ثم قام بدفنها داخل حديقة مزرعته بمدينة البدرشين.



وقالت المصادر إن مديرية أمن الجيزة أخطرت مجلس الدولة بالجريمة واتهام المستشار أ.ح بقتل زوجته، فتم رفع الحصانة عنه للسماح للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



وكشفت المصادر عن مفاجأة في واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال، حيث تبين أن زوجها مستشار قتلها بعد أن هشّم رأسها بأداة حادة، مضيفة أن المجني عليها (زوجة ثانية) له وهددته بإخبار زوجته الأولى بزواجه منها، ما دفعه لقتلها.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج المشاغبة، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ وأنها متغيبة من يوم 20 يونيو الجاري.