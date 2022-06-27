الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بهتك عرض نجلة شقيقه بعين شمس للجنايات

هتك عرض
هتك عرض
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أدلى عامل المحارة المتهم بهتك عرض نجلة شقيقه بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة.

وقال المتهم إن المجني عليها كانت تقيم برفقته ليتولى رعايتها خلال فترة غياب والديها، وأقر أنه استغل انفراده بها واعتدى عليها جنسيا بالقوة.

وأحالت النيابة العامة عامل محارة للمحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه الطفلة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيهـا مـن تحقيقـات تتهم النيابة العامة "ع. ف" 21 عامًا، عامل محارة؛ لأنه في عام 2019 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة واقع نجلة شقيقه الطفلة المجني عليها "ر.ا" بغير رضاها حال كونه متوليًا تربيتها وملاحظتها.

وأشار قرار الإحالة إلى أن الجاني استغل تواجد نجله شقيقه بمسكنه بمفردها، وحسر عنها ملابسها بالقوة، وهتك عرضها.

المتهم هتك عرض نجلة شقيقه عين شمس القاهرة

رئيس التحرير

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