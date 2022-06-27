الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء الشهود في مصرع شاب سقط من علو في الوايلي

مصرع شاب
مصرع شاب
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تواصل نيابة الوايلي التحقيق في مصرع شاب، عقب سقوطه من الطابق الـ21 بأحد العقارات، وأمرت باستدعاء الشهود وسؤال حارس العقار.

وكشفت مُناظرة النيابة أن الجثة لذكر، يبلغ من العمر 21 عامًا، وتوفي نتيجة إصابته بكسور مُتفرقة وارتجاج في المخ.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، يُفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الوايلي.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة «أحمد. ع»، 21 سنة، مُصابًا بكسور وكدمات مُتفرقة بجسده واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث؛ لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على مُلابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة؛ لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

ويجرى رجال المباحث تحريات المباحث تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الوايلي مصرع شاب استدعاء الشهود شرطة النجدة القاهرة

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