الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 5 مصابين فى احتراق ميكروباص بطريق الإسماعيلية للمستشفى

حريق في سيارة
حريق في سيارة
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وقع، مساء اليوم، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى السلام العام بالقاهرة، وجرى السيطرة على الحريق بالسيارة، وإعادة الحركة المرورية على الطريق أمام المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من مدرسة في العبور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى أمام مدرسة بالعبور، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى السلام العام بالقاهرة، واشتعل الحريق بالسيارة، وجرى السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ميكروباص انقلاب سيارة الأجهزة الأمنية الحركة المرورية مديرية أمن القليوبية مصابين فى حادث احتراق سيارة اسماعيلية الصحراوي بمديرية أمــن القليوبية

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