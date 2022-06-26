الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواطن يقتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية فى التل الكبير

جثة
جثة
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شهدت قرية العهدة بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حادث بشع، حيث قام مواطن بإنهاء حياة زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية.

 

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين شخصين، ولقى أحدهما مصرعه نتيجة التعدى عليه بسلاح أبيض. 

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال سؤال شهود العيان حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب سلك كهربائي بين كل من “حامد.ال.خ” 55 عاما، عامل ومقيم القصاصين الجديدة وأحمد.ا.ع" 38 عاما مقيم نفس العنوان قام الأول بالتعدى على الثانى بعصا غليظة، وطعنه بسلاح أبيض وفر هاربا.

 

وأضاف شهود العيان أن المتهم زوج شقيقة المجنى عليه، وأن هناك خلافات قديمة بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وتم التحفظ على جثمان المجنى عليه بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى.

الإسماعيلية سيارات الإسعاف شرطة النجدة محافظة الإسماعيلية أمن الإسماعيلية خلافات عائلية مشادة كلامية وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية

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وائل لطفي

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