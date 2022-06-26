جونسون يتعهّد بالاستمرار فى منصبه كرئيس للوزراء لأطول فترة

أصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن "القاعدة الذهبية" هي "التركيز على ما نقوم به"، وذلك بعدما كشف أنه يخطط لأن يظل في المنصب خلال ثلاثينيات القرن الحادى والعشرين.

واعترف أنه لم يكن "لديه الوقت" للتفكير في ما هو أكثر ما يندم عليه خلال فترة رئاسته للوزراء حتى الآن، لكنه زعم أن إنجازات الحكومة "رائعة".

وذكرت وكالة (بي ايه ميديا) البريطانية، أن هذه التصريحات تأتي مع تصاعد الضغوط على زعيم حزب المحافظين من مختلف الفرقاء السياسيين في أعقاب تكبد المحافظين خسارة في انتخابات تكميلية في ويكفيلد وتيفرتون وهونيتون.

وقال جونسون، خلال زيارة إلى رواندا نهاية الأسبوع، إنه "يفكر بنشاط" بشأن خوض الانتخابات العامة القادمة والتي تليها ليصبح رئيس الوزراء الأطول حكما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وردا على سؤال على هامش قمة السبع في ألمانيا اليوم الأحد، عما إذا كانت طموحاته عبارة عن أوهام، قال جونسون، "ما أقوله هو أن هذه حكومة تواصل تحقيق وعودها لمواطني هذه البلاد ولدينا الكثير من الأمور للقيام بها".

أضاف جونسون، أن "القاعدة الذهبية" هي "التركيز على ما نقوم به" وهو التعامل مع تكلفة المعيشة والخطة " الضخمة" لزيادة قوة الاقتصاد، و"ضمان استمرار الملكة المتحدة في تقديم نوع القيادة في العالم التي نعرف أن شعبنا يريدها".

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن اعتقاده بأن الديمقراطية الأمريكية ليست في خطر وذلك رغم ما حدث من اضطرابات أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 والهجوم على مبنى الكونجرس (كابيتول).

وفي تصريحات لمحطة CNN الأمريكية، قال جونسون على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، اليوم الأحد: "أعتقد أن التقارير التي تحدثت عن موت الديمقراطية في الولايات المتحدة مبالغ فيها بشدة".

في الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أن الانتخابات الأخيرة كان بها "بعض المشاهد الغريبة والقبيحة، غير أنني لا أعتقد أن الديمقراطية الأمريكية مهددة بصورة خطيرة، بل على العكس تماما، فأنا لم أزل أعتقد أن أمريكا هي أكبر ضامن على مستوى العالم للديمقراطية والحرية".