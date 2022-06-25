بعد إعلان زيارة السيسى لعمان.. أبرز محطات العلاقات بين القاهرة ومسقط

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غدٍ الإثنين، إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء العمانية.

ومن المقرر أن يتم خلالها بحثُ عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين.

ـ لمحة عن العلاقات

وتعتبر العلاقات المصرية العُمانية نموذجية لا تتأثر بأي تحول سياسي إقليمي أو دولي، لأن لهذه العلاقة بعدًا حضاريًا يمتد لأكثر من 3500 عام، فالتبادل التجاري بين البلدين بدأ بين قدماء المصريين وأهل عُمان، حيث كان يتم تصدير اللبان العُماني الشهير من ظفار إلى مصر بل إن الملكة المصرية حتشبسوت، زارت ظفار في رحلة تاريخية، مما يدلل على حضارة البلدين وعلاقاتهما التي تضرب في جذور التاريخ.





ـ العلاقات الحالية

ترتبط مصر وسلطنة عُمان بعلاقات سياسية قوية؛ فهناك تشاور وتنسيق مستمر بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويقدر المسئولون العُمانيون على جميع المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل شعوب المنطقة، كما يتم التنسيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة في المحافل الدولية.



ـ أبرز محطات العلاقات بين القاهرة ومسقط



ففى 2/4/2022 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته للشعب العماني الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

أعرب السلطان العماني عن خالص شكره وامتنانه لأخيه الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وفى 22/1/2022 قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة لعمان لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين مصر وعُمان.

شارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمُان قيس اليوسف في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، وذلك في حضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين.

التقى الوزير شكري بعدد من كبار المسئولين بعمان لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما شهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري - العُماني المشترك.



وفي 18/7/2021 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناول الاتصال موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وعمان، وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى.



وفي 22/7/2020 بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، أعرب فيها عن خالص تهانيه، وصادق تمنياته لفخامته بوافر الصحة والهناء والعمر المديد.



وفي 11/3/2020 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لـعُمان، استقبله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث سلّمه شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، ودعوته لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، مُعربًا عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، الذي دعّمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.



وفي 4/3/2020 التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الشئون الخارجية لـسلطنة عُمان يوسف بن علوي، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية لـمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث استعرض الوزيران مُجمل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.



وفي 12/1/2020، بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عُمان الشقيقة.



وفي 12/1/2020 قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد رفيع المستوى يضم كلًا من وزراء: الأوقاف، العدل، السياحة والآثار، والتخطيط بزيارة لـ عُمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، استقبل الوفد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان.



وفي 10/1/2020 نعت رئاسة الجمهورية المصرية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الذي وافته المنية ووصفته بأنه كان قائدًا حكيمًا، منح عمره لوطنه ولأمته، وقالت في بيان لها: "فقدت الأمة العربية زعيمًا من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان قائدًا حكيمًا، منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا، سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة سلطنة عُمان ووحدتها"، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.



وفي 18/3/2019 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لسلطنة عُمان؛ تلبية لدعوة من يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية وقد عقدت اللجنة العُمانية - المصرية المشتركة دورتها الرابعة عشرة في مسقط برئاسة وزيري الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.



وفي 19/2/2019، أدانت سلطنة عُمان بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من الأزهر الشريف بالقاهرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية وقوف السلطنة وتضامنها مع الشقيقة مصر ضد جميع أعمال العنف والإرهاب.



وفي 11/2/2018، قام مسلم المعشني نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الدولة بـعُمان بزيارة لمصر، استقبله سامح شكري وزير الخارجية، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات في العالم العربي، وبخاصة الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا.



وفي 4/2/2018 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لعُمان استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسئولين في السلطنة وتُعد هذه الزيارة أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطنة منذ توليه مهام منصبه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وفي 14/11/2017 قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة لـسلطنة عُمان، استقبله نظيره العُماني يوسف بن علوي بن عبد الله، وبحث الجانبان سبل التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقل شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطان قابوس.



وفي 22/4/2017 قام يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عُمان بزيارة لـمصر، استقبله سامح شكري وبحث الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي 9/4/2017، قام الشيخ سعد بن محمد سعيد المرضوف السعدي وزير الشئون الرياضية بـعُمان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والوفد المرافق له بزيارة لـمصر لحضور اجتماع الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بمقر جامعة الدول العربية، استقبله م. خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وبحث الجانبان سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.



وفي 7/3/2017 قام يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عُمان بزيارة لـمصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بـالقاهرة، استقبله سامح شكري وزير الخارجية.



وفي 12/2/2017 قام د. الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة العُماني بزيارة لمصر استقبله د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي 10/1/2017، قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لـعُمان، استقبله الشيخ أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد الممثل الشخصي للسلطان قابوس سلطان عُمان؛ حيث نقل له رسالة شفهيّة من الرئيس السيسي إلى السلطان قابوس.



وفي 27/7/2015، قام وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي بزيارة لمصر، التقى خلالها بسامح شكري وزير الخارجية، وبحث الجانبان تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل المزيد من تفعيلها وتعميقها في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانة البلدين، وقوة العلاقات بينهما، وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.



وفى 27/3/2015، قام أسعد بن طارق آل سعيد المبعوث الشخصي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ26، حيث التقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي 16/3/2015 شاركت السلطنة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عُقد بـشرم الشيخ، وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وغيرها من المناسبات الأخرى.



وفى 7/12/2014، قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لسلطنة عُمان، استقبله يوسف بن علوي وزير خارجية عُمان، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعميقها في مختلف المجالات والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة في منطقة الخليج والمنطقة العربية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.