الأحد 26 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 دولة أوروبية «استغنت» عن الغاز الروسى.. ومصر أبرز «الحلول»

مفوضة الاتحاد الأوروبي
مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون
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قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون، إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي باتت بدون غاز روسي بشكل كلي أو جزئي، مضيفة أن «سلوك موسكو في الأسابيع الأخيرة أدى إلى تفاقم المخاطر».

وأضافت سيمسون، في تصريح لصحيفة "بوستيميس" الإستونية، اليوم السبت، أن "الأزمة حادة منذ بداية الخريف الماضي لكن سلوك روسيا في الأسابيع الأخيرة أدى إلى تفاقم المخاطر بشكل كبير".

وأوضحت أن "خطة الاتحاد الأوروبي للأزمة، التي تم إعدادها في بداية العام يمكن أن تكون مفيدة في كل لحظة، ويجب أن تكون الدول الأعضاء على استعداد لتطبيق خططها".

وقالت سيمسون إن الاتحاد الأوروبي توصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق لزيادة إمدادات الغاز مع إسرائيل ومصر، وتعزيز التعاون مع النرويج، كما أن المفاوضات المباشرة مع أذربيجان في مراحلها النهائية.

وحسب قولها، فإن "الخلافات الكبيرة" بين وزراء الطاقة سببها قضايا تتعلق بأنشطة سوق الكهرباء، فضلًا عن توسيع أنشطة الطاقة النووية.

وأشارت المسئولة الأوروبية إلى أنه "لا يمكن للمفوضية اتخاذ قرارات بشأن هذه المسألة، وأن اختيار مصادر الطاقة وفقًا للمعاهدات الأوروبية الأساسية هو حق سيادي للدول الأعضاء".

وأضافت أن المناقشات حول هذه القضايا التي تبدأ يوم الاثنين في الاتحاد الأوروبي "مهمة للغاية حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من مواجهة الشتاء بشكل موحد وبأقصى قدر من الاستعداد".

وتوقفت إمدادات الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، بسبب رفضها قبول نظام التسوية الجديد الذي اقترحته موسكو.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن إقلاع طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الولايات المتحدة متوجهة إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فندق قصر إلماو البافاري غدًا الأحد.

وأوضح البيت الأبيض أنه من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى العاصمة البافارية ميونخ في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

ويجري بايدن محادثات ثنائية مع المستشار أولاف شولتس قبل بدء قمة المجموعة التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفي أعقاب ذلك سيتوجه بايدن إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل أن يعود إلى واشنطن يوم الخميس المقبل.

الاتحاد الأوروبي مفوضة الاتحاد الأوروبي غاز روسي موسكو إمدادات الغاز

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