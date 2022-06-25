الإسماعيلى ينسحب من كأس مصر بسبب «القرعة المُوجهة»

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي عن رفضه ما حدث في قرعة دور الـ16 من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، مؤكدًا أنها مُوجهة لصالح أندية معينة.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس مصر التي تم إعلانها، اليوم السبت، فريق الإسماعيلي في مواجهة الزمالك.

وقال بيان الإسماعيلي: "يعترض مجلس النادي على توجيه القرعة، حيت تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة".

وأضاف: "رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد القرعة، إلا أنهم رحلوا سريعًا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية".

وتابع البيان: "يرى مجلس إدارة الإسماعيلي، أن هذه القرعة لم تجرَ بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يتخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبناءً عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضًا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".

