الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة البيئة: ضبط 628 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية

مجال حماية الثروة
مجال حماية الثروة السمكية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود، خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية في قضايا البيئة والمسطحات المائية.

وتم ضبط 628 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا: "صيد مخالف- غزل مخالف- جوابي مخالفة"، وكذا ضبط 1556 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(387) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و160 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و63 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 630 لنش سياحي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

أجهزة وزارة الداخلية مستوى الجمهورية الحملات الأمنية قطاع الأمن المركزي المسطحات المائية

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