ضبط 267 قضية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق نتائج إيجابية في قضايا المصنفات.

وتم ضبط 267 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي: (155) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات أبرزها: (استوديو تصوير - جهاز لاب توب - كاميرا ديجيتال - هاتف محمول)، وكذا ضبط (112) قضية في مجال جرائم المطبوعات تمثلت في (كتب روائية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.