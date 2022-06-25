ضبط 1468 قضية فى مجال النقل والمواصلات خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية في قضايا النقل والمواصلات.

وتم ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، ارتكبوا واقعتيِّ سرقة، كما تم ضبط 1468 قضية متنوعة داخل وسائل النقل والمواصلات، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.