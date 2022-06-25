الإعدام لعاطل بتهمة قتل سيدة فى روض الفرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالإعدام لاتهامه بقتل سيدة عمدا بمنطقة روض الفرج بغرض السرقة ثم باع متحصلات المسروقات لشراء مواد مخدرة.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية التي حملت رقم 5277 لسنة 2021 جنايات شبرا والمقيدة برقم 155لسنة 2020كلي شمال القاهرة، أن المتهم "خ. س" قتل المجني عليها "ش. ا" عمدا وذلك بأن استل سلاحا أبيض "سكين" من مسكنها وسدد لها عدة طعنات استقرت بموطن الحياة بجسدها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها خشية افتضاح أمره عقب سرقتها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قصد من ارتكاب تلك الجريمة سرقة المبلغ المالي والهاتف المحمول المبينين وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليها فبعد أن دلف إلى مسكنها صار يبحث في ممتلكاتها فعثر على هاتفها المحمول ومبلغ مالي وتمكن من الاستيلاء عليهما عقب ارتكاب جريمته، كما أحرز سلاحا أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

واعترف المتهم بتحقيقات النيابة، بأنه عقب مروره بضائقة مالية توجه إلى مسكن المجني عليها لسرقتها ودلف إليه وتمكن من سرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي وخشية افتضاح أمره سدد لها طعنات من سلاح استولى عليه من مسكنها قاصدا إزهاق روحها وتمكن من الفرار بالمسروقات، مضيفا أنه قام ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثاني مقابل مواد مخدرة.