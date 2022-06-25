إصابة مُسنة ونجلها فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى قنا

أصيبت مُسنة ونجلها، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عمارات ساويرس، على الطريق الصحراوي الغربي في قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام عمارات ساويرس.

وأسفر الحادث عن إصابة كيرلس، 45 عامًا، ووالدته ، 65 عامًا، مقيمين بنجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.