السبت 25 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 25 يونيو 2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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تشهد بورصة الدواجن الرئيسية استقرارا في أسعار الفراخ، اليوم السبت 25 يونيو 2022، حيث تصعد وتنخفض أسعار الفراخ جنيها أو جنيهان على مدار الأسبوع الماضي.

 

ويقدم “الدستور” أسعار الفراخ اليوم وأسعار البيض وكذلك أسعار البط وأسعار السمانوفقا لتحديثات بورصة الدواجن الرئيسية.

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 يونيو 2022

 

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

34 جنيها

35 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

46 جنيها

47 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم امهات الأبيض

كيلو

26 جنيها

27 جنيها

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بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 25 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي).

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

58 جنيها

59 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

60 جنيها

61 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

62 جنيها

63 جنيها

 

 

أسعار السمان اليوم السبت 25 يونيو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم السبت 25 يونيو 2022

يضم الجدول الآتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيها

15 جنيها

كتكوت بط مولارد

يوم

15 جنيها

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيها

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيها

47.25 جنيه

لحم بط مولارد

يوم

31 جنيها

32.50 جنيه

بورصة الدواجن الرئيسية بورصة الدواجن أسعار الفراخ أسعار البيض اليوم اسعار السمان اليوم اسعار البط اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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