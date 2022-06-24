السبت 25 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة إثر حادث سيارة فى مركز سمالوط بالمنيا

جثة
جثة
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لقيت سيدة، مساء اليوم، مصرعها إثر حادث سيارة بمركز سمالوط في محافظة المنيا.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع ربة منزل صدمتها سيارة نقل ناحية شرق الترعة بمركز سمالوط.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "زهور. ع.  م" 57 سنة، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة بها وتحمل رقم " ي. ع. د" وسائقها يدعي " حمادة.  م. م.

تم نقل الجثة لمستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرفات النيابة العامة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمها لأهليتها نظرا لعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة والتحفظ علي السائق لحين انتهاء التحقيقات.

محافظة المنيا ربة منزل شرطة مركز شرطة سيارة مسرعة الأجهزة الأمنية النيابة العامة

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وائل لطفي

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