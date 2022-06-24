مصرع مواطن فى حادث سيارة بمنطقة الضواحى ببورسعيد

شهد نطاق حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حادثًا مروريًا أسفر عن مصرع شخص.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تحفظ النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان استقبل مستشفى النصر التخصصى للأطفال، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل جثة "إسماعيل إسماعيل" 54 سنة بادعاء حادث سيارة نصف نقل.

أصدر اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته لرجال المباحث بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى النصر، لاستخراج تصاريح الدفن.