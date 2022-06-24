السيسى لـ«قادة بريكس»: نتطلع لاستقبالكم فى قمة المناخ «cop27» نوفمبر المقبل

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى القادة المشاركين فى تجمع "بريكس"، لاستقبالهم في القمة العالمية للمناخ (COP 27) في نوفمبر 2022 للتأكيد على تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على الدفع قدماً بعمل المناخ العالمي بكافة جوانبه، وعلى الأهمية التي نوليها لمواجهة تغير المناخ على كافة المستويات.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الآثار السلبية لتغير المناخ على كوكبنا أصبحت أمراً واقعاً نشعر به في كافة دولنا، ويعرقل خططنا التنموية، ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي.