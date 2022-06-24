السبت 25 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022 نايل سات

روتانا سينما
روتانا سينما
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يبحث الكثير من عشاق الأفلام في نهاية كل أسبوع عن تردد روتانا سينما الجديد 2022 نايل سات، للاستمتاع بالأفلام الجديدة التي تعرضها القناة خلال يومي الخميس والجمعة، ويمكن للباحثين عن تردد روتانا سينما الجديد 2022 نايل سات متابعة الخطوات اللازمة في التقرير التالي لتنزيل القناة على التلفزيون.

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تردد روتانا سينما الجديد 2022 نايل سات

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022.

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطاب
نايل سات11296275005/6أفقي
نايل سات12226275005/6أفقي
عرب سات1184327500 4/3 أفقي

 

 

كيفية البحث عن تردد روتانا سينما 2022 على النايل سات

ونرصد لكم كيفية البحث عن تردد قناة روتانا سينما 2022 من خلال التلفزيون ومن بين القنوات الفضائية في 9 نقاط لنسهل لكم عملية البحث من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون "الريموت".

يضغط المستخدم على زر Menu أو القائمة الموجود في الريموت كنترول.

الضغط على كلمة خيارات Options الموجودة في القائمة.

اختيار تثبيت أو Installation.

يختار المستخدم بعد ذلك القمر Nilesat/Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، يدخل المستخدم التردد الخاص بالقناة.

اختيار التردد الأفقي H.

ادخال معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

وبعد الانتهاء من إجراء البحث عن القناة، اضغط على حفظ أو Save.

ابحث عن القناة في قائمة القنوات الموجودة، بعد الانتهاء من تنزيل القناة بالتردد الجديد.

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وتعتبر قنوات روتانا الفضائية من أهم القنوات التي تشهد متابعة قطاع كبير من المشاهدين في مختلف الدول العربية، والتي تسلط الضوء علي كل ما هو جديد وتقديم محتوى ترفيهي للمتابعين بشكل مجاني على الأقمار الصناعية المختلفة بدون توقف أو انقطاع، حيث تتضمن قناة روتانا سينما التي تقوم بعرض الأفلام على مدار اليوم، بالإضافة إلى قناة روتانا كوميدي، وقناة روتانا خليجية لعرض المسلسلات الخليجية، بالإضافة إلى بعض القنوات الترفيهية مثل قناة روتانا كليب وقناة روتانا موسيقى.

تردد قناة mix one على نايل سات للمسلسلات والأفلام الأجنبية

روتانا سينما تردد روتانا سينما الجديد نايل سات روتانا روتانا سينما الجديد 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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