السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا سيرافيم يترأس افتتاح كنيسة القديس مار مرقس بالقنطرة

كنيسة
كنيسة
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شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء أمس، افتتاح كنيسة القديس مار مرقس بمركز القنطرة غرب بيد نيافة الأنبا سيرافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية.

شارك في حفل الافتتاح القيادات التنفيذية للمحافظة ونواب مجلسي النواب والشورى، ووفد من وزارة الأوقاف، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وأعداد كبيرة من الشعب.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يومًا خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

كنيسة القديس مار مرقس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة ايبارشية الإسماعيلية اللواء شريف فهمي

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