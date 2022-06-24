السبت 25 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: روسيا تحاول وقف تدفق الأسلحة لأوكرانيا دون جدوى

أوكرانيا
أوكرانيا
ads

قال مسئول دفاعي أمريكي بارز، اليوم الجمعة، إن روسيا تحاول دون جدوى اعتراض سبيل الأسلحة الغربية التي تتدفق إلى أوكرانيا بما يشمل أنظمة صواريخ أبعد مدى تأمل كييف أنها ستكون حاسمة في ميدان المعركة.
وهون المسئول من شأن التقدم الذي حققته روسيا في أوكرانيا وقال إن انسحاب أوكرانيا من سيفيرودونيتسك سيسمح لقواتها باتخاذ مواقع دفاعية أفضل.

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه "تراجع القوات المسلحة الأوكرانية من سيفيرودونيتسك يجعلها في وضع يتيح لها الدفاع عن نفسها بشكل أفضل".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي إلى منع "سلام سيئ" في أوكرانيا، في إشارة إلى عدم تقديم تنازلات على الأرض من قبل كييف.

وحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" قال جونسون خلال زيارته للعاصمة الرواندية كيجالي، أمس الخميس: "رسالتي إلى زملائي من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي، على وجه الخصوص، ستبدو على النحو التالي: الآن ليس الوقت المناسب لتشجيع الأوكرانيين على الموافقة على سلام سيئ، على سلام تتخلى فيه أوكرانيا عن أجزاء من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "ذلك سيكون كارثة".

ومن المقرر أن تعقد قمة "مجموعة السبع" في الفترة من 26 إلى 27 الشهر الجاري في ألمانيا، وبعد أيام قليلة ستعقد قمة الناتو في مدريد.

 

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إن موسكو تعتقد أن الدول الغربية لن تسمح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه إذا أرادت كييف استئناف المفاوضات مع روسيا، فإن موسكو ستنطلق من الوضع "على الأرض"، وتأخذ في الاعتبار عدم رغبة عدد من المناطق المحررة في العودة إلى سيطرة السلطات الأوكرانية.

مسؤول دفاعي أمريكي روسيا الأسلحة الغربية أوكرانيا كييف انسحاب أوكرانيا سيفيرودونيتسك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من شهر ذى الحجة 2022

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 وخطوات تسجيل الطلب

نص اعترافات قاتل الطالبة نيرة أشرف: «شفيت غليلى»

جمع 40 مليون جنيه.. احتفالات أمام منزل الطفلة رقية بالإسكندرية لاكتمال تكلفة حقنة ضمور العضلات

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يتوافد قادة العرب إلى مصر

د.كريمة الحفناوى

قضايا المرأة وأولوية التشريعات

سارة شريف

عودة نتنياهو

صفاء النجار

تدريبات للحياة

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين (الجزء الأول)

محمد عبدالعزيز يكتب: رموز حقوقية.. القديس والعروبى والفقيه 2- 2

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبى: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن «اللى عندكم»

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين