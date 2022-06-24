مسئول أمريكى: روسيا تحاول وقف تدفق الأسلحة لأوكرانيا دون جدوى

قال مسئول دفاعي أمريكي بارز، اليوم الجمعة، إن روسيا تحاول دون جدوى اعتراض سبيل الأسلحة الغربية التي تتدفق إلى أوكرانيا بما يشمل أنظمة صواريخ أبعد مدى تأمل كييف أنها ستكون حاسمة في ميدان المعركة.

وهون المسئول من شأن التقدم الذي حققته روسيا في أوكرانيا وقال إن انسحاب أوكرانيا من سيفيرودونيتسك سيسمح لقواتها باتخاذ مواقع دفاعية أفضل.

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه "تراجع القوات المسلحة الأوكرانية من سيفيرودونيتسك يجعلها في وضع يتيح لها الدفاع عن نفسها بشكل أفضل".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي إلى منع "سلام سيئ" في أوكرانيا، في إشارة إلى عدم تقديم تنازلات على الأرض من قبل كييف.

وحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" قال جونسون خلال زيارته للعاصمة الرواندية كيجالي، أمس الخميس: "رسالتي إلى زملائي من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي، على وجه الخصوص، ستبدو على النحو التالي: الآن ليس الوقت المناسب لتشجيع الأوكرانيين على الموافقة على سلام سيئ، على سلام تتخلى فيه أوكرانيا عن أجزاء من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "ذلك سيكون كارثة".

ومن المقرر أن تعقد قمة "مجموعة السبع" في الفترة من 26 إلى 27 الشهر الجاري في ألمانيا، وبعد أيام قليلة ستعقد قمة الناتو في مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إن موسكو تعتقد أن الدول الغربية لن تسمح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه إذا أرادت كييف استئناف المفاوضات مع روسيا، فإن موسكو ستنطلق من الوضع "على الأرض"، وتأخذ في الاعتبار عدم رغبة عدد من المناطق المحررة في العودة إلى سيطرة السلطات الأوكرانية.