الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات حول اتهام سيدة بالاستيلاء على أموال المواطنين بالجيزة

حبس
حبس
ads

استعجلت جهات التحقيق، تحريات المباحث التكميلية حول اتهام إحدى السيدات بتجميع مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات- مقيمة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال توريد مواد البناء لشركات التطوير العقاري من خلال شركة "مملوكة لها" مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه - 100 ألف دولار)، وتوقفها عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدت بتوزيعها، وقيامها بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة" تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جهات التحقيق تحريات إحدى السيدات مبالغ مالية المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟