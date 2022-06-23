استعجال التحريات حول اتهام سيدة بالاستيلاء على أموال المواطنين بالجيزة

استعجلت جهات التحقيق، تحريات المباحث التكميلية حول اتهام إحدى السيدات بتجميع مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات- مقيمة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال توريد مواد البناء لشركات التطوير العقاري من خلال شركة "مملوكة لها" مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه - 100 ألف دولار)، وتوقفها عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدت بتوزيعها، وقيامها بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة" تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.