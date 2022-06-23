الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنسيق التمريض في محافظة سوهاج 2022

التمريض
التمريض
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آلاف من الطلاب في محافظة سوهاج يبحثون حاليًا عن تنسيق التمريض في سوهاج، ومؤخرًا يتجه الطلاب وأولياء الأمور للالتحاق بالتمريض والتعليم الفني والتكنولوجي التطبيقي لضمان مستقبلهم في سوق العمل بعد إنهاء الدراسة دون الحاجة لقضاء عدة سنوات في التعليم الجامعي، وذلك بدلًا من الالتحاق بالثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية.

بعد ظهور درجات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022، بدأ الطلاب والطالبات يكثفوا البحث عن الحد الأدنى للمدارس الثانوية، ومنها تنسيق التمريض 2022 2023 محافظة سوهاج.

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أماكن مدارس التمريض في محافظة سوهاج

 وهناك عدد كبير من مدارس التمريض في محافظة سوهاج وهي تتميز بمستوى عالي من الكفاءة في المواد العلمية، ويقدمها "الدستور" لمساعدة الطلاب في محافظة سوهاج خلال السطور التالية:

  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض المراغة بسوهاج بنات.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض أخميم بسوهاج بنات.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض سوهاج للبنات.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طهطا بنات.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طما بنات.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض جهينة بسوهاج بنات.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض جرجا بسوهاج بنين.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض المراغة بسوهاج بنين
  • مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية العنوان والتخصصات والمميزات
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض المنشاة بسوهاج بنين.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض دار السلام بسوهاج بنين.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طهطا بسوهاج بنين.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض جهينة بسوهاج بنين.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض أخميم بسوهاج بنين.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض طما بسوهاج بنين.
  • المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ساقلتة بسوهاج بنين

تنسيق التمريض 2022 2023 محافظة سوهاج

ينتظر الطلاب في محافظة سوهاج ظهور مؤشرات التنسيق الخاصة بالتنسيق، لذا يكثر البحث عنها خلال هذه الايام، ننشر لكم خلال السطور الأخيرة من هذا التقرير توقعات تنسيق التمريض 2022 2023 محافظة سوهاج، بناءً على نسبة نجاح العام الدراسي الماضي، وتختص مدراس التمريض بالتنسيق الخاص بها ووفقًا له يتقدم الطلاب للالتحاق بها.

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية قد بلغت هذا العام  2022 71%، وهو أقل نسبيبًا من العام الماضي لذا نتوقع أن يتم خفض درجات تنسيق تمريض 2022 في العام الجديد بناءً على نسبة النجاح عن العام الماضي والتي وصلت كانت 78.29%.

توقعات تنسيق التمريض 2022 2023 محافظة سوهاج لمدارس البنات

وإليكم توقعات تنسيق التمريض 2022 2023 محافظة سوهاج لمدارس البنات:

من المتوقع أن تقبل مدرسة سوهاج الطالبات من مجموع 265 درجة وباقي المراكز تأتي كالآتي:

  • طما: 270 درجة
  • البيلنا: 255 درجة
  • المنشأة: 255 درجة.
  • دار السلام: 215 درجة.
  • سوهاج 272 درجة
  • ساقلتة: 265 درجة.
  • طهطا: 272 درجة
  • المراغة: 272 درجة
  • طما: 271 درجة
  • أخميم 270 درجة.
  • ساقلتة: 265 درجة.
  • طهطا: 270 درجة
  • المراغة: 270 درجة
  • البيلنا: 265 درجة
  • المنشأة: 270 درجة.
  • دار السلام: 265 درجة.
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