الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق سائقين للمفتى بتهمة قتل زميلهما فى البحيرة

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني ومحمد عبد الحميد السعدني، إحالة أوراق سائقين لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل سائق توكتوك لسرقته.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وأكدت هيئة المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في القضية بكل ما لا يدع مجالا للشك، خاصة مع اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بالجريمة ومحاكاتها بشكل تفضيلا.

وأضافت أن نصوص مواد الإحالة تصل في معاقبتها للمهتمين إلى الإعدام والمحكمة بإجماع أراء أعضائها إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي، عندما قام سائقان بالتخطيط لقتل سائق توك توك وسرقة دراجته النارية، وتم ضبطهما وإحالة القضية الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات دمنهور مفتى الجمهورية بقتل سائق توكتوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟