إحالة أوراق سائقين للمفتى بتهمة قتل زميلهما فى البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني ومحمد عبد الحميد السعدني، إحالة أوراق سائقين لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل سائق توكتوك لسرقته.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وأكدت هيئة المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في القضية بكل ما لا يدع مجالا للشك، خاصة مع اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بالجريمة ومحاكاتها بشكل تفضيلا.

وأضافت أن نصوص مواد الإحالة تصل في معاقبتها للمهتمين إلى الإعدام والمحكمة بإجماع أراء أعضائها إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي، عندما قام سائقان بالتخطيط لقتل سائق توك توك وسرقة دراجته النارية، وتم ضبطهما وإحالة القضية الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.