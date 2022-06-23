الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شاب غرق بمصرف فى طلخا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان شاب في العقد الرابع من عمره، وذلك بعد تلقي بلاغ بسقوطه في أحد المصارف بمركز ومدينة طلخا.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان، بلاغا من قسم شرطة طلخا بوجود غريق داخل مصرف المحيط بكفورالعرب التابعة لمركز ومدينة طلخا.

تم إخطار قوات الإنقاذ النهري بالواقعة، وتم تشكيل قوة من الإنقاذ النهري برئاسة الرائد أحمد صبري والفريق المعاون له، وتم انتشال الجثمان.

بالفحص والتحري تبين غرق "مصطفي السعيد زيدان" 32 عاما، حاصل على دبلوم فني صناعي، مقيم ميت الكرماء مركز طلخا، وتم نقل الجثمان لمستشفى طوارئ المنصورة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.