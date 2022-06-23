تأجيل محاكمة بوسى «مستريحة الزقازيق» لـ21 يوليو

قررت محكمة جنح الزقازيق تأجيل محاكمة معلمة لاتهامها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم تشغيلها، والمعروفة بـ"بوسي مستريحة الزقازيق"، إلى جلسة 21 يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى "م ب ر" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهمونها بالنصب والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بملايين الجنيهات، بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات للعرائس.

كان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد "م. ر. ي" 49 عامًا مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية، بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة ماطلت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وامتنعت عن الذهاب لمدرستها بسبب تردد الأهالى على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم، فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.