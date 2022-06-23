ضبط كميات من الأقماح وأعلاف ولحوم غير صالحة فى حملات تموينية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من كميات من القمح وأعلاف حيوانية، ولحوم مجمدة – رنجة – فول -جبن – قشطة – زبدة، بالتعاون مع مديرية الصحة والتموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف صلاح مدير الأمن، بمواصلة الجهود الأمنية لضبط المخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان قمح محلي، محظور تداولها خارج المنظومة، دون تصريح، بحوزة مزارع، وذلك لحجبها عن التوريد، للاتجار بها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8.25 طن أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.