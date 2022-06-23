الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية في القليوبية

كثافات مرورية
كثافات مرورية
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يشهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية، خاصة للقادم من الطريق الزراعي والسلام لميدان المؤسسة وكلية الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه لـ بنها وكفر شكر وطوخ، حالة من الانتظام المروري.

وتكثف إدارة مرور القليوبية، من خدماتها بالمحاور الرئيسية والميادين، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، خاصة بعد غلق نزلة قليوب لمدة شهر للبدء في أعمال المرحلة الأخيرة ضمن مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وإجراء التحويلات المرورية والطرق البديلة والتي تم تحديدها بالنسبة للقادمين من اتجاه السلام والمرج والمتجهين إلى بنها، الصعود إلى طريق شبرا بنها الحر، أو استكمال المسير وتجاوز نزلة قليوب وصولًا إلى نزلة المؤسسة واتخاذ الدوران للوصول إلى طريق الإسكندرية الزراعى.

وكلف مدير المرور بانتشار الأكمنة المرورية لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

الطريق الدائري الطريق الزراعي القليوبية كثافات مرورية ميدان المؤسسة

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