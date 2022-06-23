محاكمة بوسى «مستريحة الشرقية» بتهمة النصب فى 30 مليون جنيه اليوم

تستأنف بعد قليل محكمة جنح قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد هاشم رئيس المحكمة، محاكمة معلمة رياض الأطفال المعروفة بـ«مستريحة المفروشات أو ميس بوسي» المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ30 مليون جنيه منهم بدعوى تشغيلها في تجارة الأجهزة الكهربائية والمشغولات الذهبية والمفروشات.

وكانت محكمة جنح الزقازيق أخلت سبيل المتهمة في إحدى القضايا، وهي القضية رقم 5864 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2021 بضمان محل إقامته فيما لا يزال تتم محاكمتها على ذمة قضايا أخرى.

وقررت محكمة الجنح في وقت سابق تأجيل محاكمة "ميرفت. ب. ر" وشهرتها "ميس بوسي" المتهمة بالنصب على عدد من المواطنين لجلسة اليوم لإحضار شهادة من الجدول.

وتمكنت مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبطها بعد إجراء التحريات الأمنية اللازمة التي توصلت إلى صحة ما ورد في البلاغات بممارسة «النصب والاحتيال» على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.