الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل جاره فى مشاجرة بالإسماعيلية لمدة 4 أيام

حبس
حبس
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قررت نيابة الإسماعيلية حبس المتهم، بقتل جاره، في مشاجرة بينهما وقعت مساء أمس الأربعاء، بشارع السبع بنات بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية؛ لخلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب قيام رجال المباحث بإلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.

وكان قد أقدم شاب في الأربعينيات من عمره على قتل شاب في الأربعينيات من عمره في مشاجرة بينهما بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف، وتم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، وهو في طريقه للمستشفى، متأثرًا بإصابته بجرح غائر في الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتى أسفل البطن.

كان قد تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة تفيد نشوب مشاجرة بين شاب يدعي محمد عبدالفتاح وشقيقه متولي عبدالفتاح، مع شاب آخر يدعي أحمد العراقي، بسبب خلافات سابقة بينهما، قام خلالها الأول بتسديد طعنات في مناطق مختلفة للعراقي، رد فيها الأخير بتسديد طعنات للأول.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو في طريقه للمستشفى، متأثرًا بإصابته بجرح غائر في الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتى أسفل البطن.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

نيابة الإسماعيلية حبس قتل جاره

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وائل لطفي

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