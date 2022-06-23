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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد للمستهلك اليوم الخميس 23-6-2022

سعر طن الحديد
سعر طن الحديد
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استقرت أسعار مواد البناء، خلال تعاملات اليوم، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء - الحديد والأسمنت - خلال الأسبوع الماضي لتعود في منتصف الأسبوع الجاري وتتراجع بقيمة 7000 جنيه في طن الحديد، كما تراجع سعر الأسمنت أيضًا.

وتأثرت أسعار مواد البناء - الحديد والأسمنت - بقرار  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  برفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة للمرة الأولى منذ عام 1994، وللمرة الثالثة على التوالي، وسط ترقب الأسواق لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على  التوالي في شهر يوليو المقبل.

وارتفع سعر الحديد مع بداية شهر مايو الماضي وسجل 25 ألفا، ثم تراجع لعدة مرات متتالية الأولى، كما انخفاض  بقيمة 4.500 جنيه  ثم تراجع 3 آلاف ليسجل التراجع في سوق الحديد في مصر 7.500 جنيه.


أسعار مواد البناء سعر الحديد اليوم للمستهلك 

بلغ سعر الحديد الاستثماري للطن

17736.21 جنيها مصريا 
فيما بلغ سعر حديد عز للطن

18385.74 جنيها مصريا

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وبلغ سعر الحديد الاستيل  في شركة عز بنحو 18385.74 جنيها مصريا.

وبلغ سعر مصر ستيل 18900 جنيه، والسويس 19100 جنيه.

بلغ سعر الحديد في مصر- الجيوشي  17900 جنيه للطن.

وسل سعر الحديد في مصر- الجارحي 17850 جنيهًا للطن.

وسعر حديد  عنتر 17500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

أما سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد السويس 18070 جنيهًا للطن.

ووصل سعر  حديد  بشاي 18075 جنيهًا للطن.

أمل سعر حديد  العشري 18000 جنيه للطن.

وسجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه للطن.

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سعر الأسمنت في مصر

كما شهدت  أسعار مواد البناء - الأسمنت - تراجعا واضحا خلال تعاملات الشهر الجاري وجاءت كالتالي:

وصل سعر الأسمنت الرمادي 1353.45 جنيها بتراجع في السعر وصل نحو 21.93 جنيه.

ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن.

ووصل سعر طن أسمنت قنا 1340 جنيها للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت  السويس 1370 جنيها للطن.

وبلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر الأسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر الأسمنت  الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت  حلوان 1390 جنيهًا للطن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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