تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-6-2022 فى البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم استقرارا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية، وذلك مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماعه في يوليو المقبل.



وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك العاملة في مصر.



أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات تراجعا أمام الدولار، حيث سجل سعر اليورو انخفاضا جديدا مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.0473، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 19.62 جنيه للشراء، و19.77جنيه للبيع، وبلغ في البنك التجاري الدولي، 19.64 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع.

وطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.72 جنيه للشراء، 19.84 جنيه للبيع.

كما انخفض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 1.2191 ، وطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 22.92 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا

رابط التقديم في المدارس الحكومية

وشهدت أسعار الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 1 - 5 قروش شراءً وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ليصبح 22.85 جنيه للشراء، و23.04 جنيه للبيع جنيه.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي تراجعا جديدا ليصبح 22.87 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية



استقر سعر صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، جاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر صرف الريال السعودي

4.98 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، وسجل الريال السعودى بالبنك الأهلي وبنك مصر هدوءا ليصبح 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.



سعر صرف الدرهم الإماراتي

5.08جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي اليوم هدوءا في البنك الأهلي ليصبح 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.



سعر صرف الدينار الكويتى

58.64 جنيه للشراء - 61.12 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي تراجعا ما بين 1 - 2 قرش ليصبح 58.63 جنيه للشراء، و61.14 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال العماني 47.46 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

