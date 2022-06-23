الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-6-2022 فى البنوك

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ads

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم استقرارا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية، وذلك مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون مع استعداد  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماعه في يوليو المقبل.
 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك العاملة في مصر.


أسعار العملات الأجنبية

 

شهدت أسعار العملات تراجعا أمام الدولار، حيث سجل سعر اليورو انخفاضا جديدا مقابل الدولار بنسبة  0.5% إلى 1.0473، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 19.62 جنيه للشراء، و19.77جنيه للبيع، وبلغ في البنك التجاري الدولي، 19.64 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع.

 

وطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.72 جنيه للشراء، 19.84 جنيه للبيع.

 

كما انخفض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 1.2191 ، وطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 22.92 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا 

رابط التقديم في المدارس الحكومية
وشهدت أسعار الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 1 - 5 قروش شراءً وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ليصبح 22.85 جنيه للشراء، و23.04 جنيه للبيع جنيه.

 

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي تراجعا جديدا ليصبح 22.87 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.

txt

ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بصورة طفيفة خلال مايو الجاري

txt

تراجع الجنيه الإسترلينى إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر 2020

أسعار العملات العربية


استقر سعر صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، جاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر صرف الريال السعودي 
4.98 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، وسجل الريال السعودى بالبنك الأهلي وبنك مصر هدوءا ليصبح 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.


سعر  صرف الدرهم الإماراتي
5.08جنيه للشراء و5.10  جنيه  للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي اليوم هدوءا في البنك الأهلي ليصبح 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.


سعر صرف الدينار الكويتى

58.64 جنيه للشراء - 61.12 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي تراجعا ما بين 1 - 2 قرش ليصبح 58.63 جنيه للشراء، و61.14 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال العماني 47.46 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات الرقمية.. «البيتكوين» تواصل الهبوط وصعود بولكادوت ودوجكوين

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية البنوك العاملة في مصر أسعارالعملات الأجنبية سعر اليورو الجنيه الاسترليني أسعار العملات العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟