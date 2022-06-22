الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإلقاء مادة مشتعلة على عامل بالجيزة

محكمة
محكمة
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قرر قاضى المعارضات، الأربعاء، تجديد حبس عاملين لاتهامهما بالتسبب فى حرق بائع بإلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور.

كان ضباط مباحث الجيزة قد ألقوا القبض على عاملين، لاتهامهما بالتسبب في حرق بائع بإلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، لاتهامه بمضايقته شقيقة أحد المتهمين.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بإصابة بائع بحروق نتيجة إلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وذكر أحدهما أن البائع تسبب في مضايقة شقيقته، ما دفعه للانتقام منه وحرقه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تجديد حبس عاملين حرق بولاق الدكرور قاضي المعارضات

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