مصرع شخص وإصابة نجله فى حادث سير ببورسعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب ابنه بمحافظة بورسعيد إثر اصطدام دراجة بخارية بهما بشارع الجمهورية نطاق حي الشرق.

واستقبل مستشفى المبرة جثة "ع.ع"، 55 عاما، نتيجة حادث اصطدام دراجة بخارية بشارع الجمهورية نطاق حي الشرق، كما واستقبلت نجله "أحمد.ع" مصاب بكسر فى القدم اليمنى في نفس الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، كما يجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.