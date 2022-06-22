رئيس النيابة الإدارية يزور محافظ الإسكندرية

زار المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر محافظة الإسكندرية.

هذا وقد حضر اللقاء، كل من المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار العاقل غريب مدير مكتب فني الإسكندرية، المستشار الدكتور محمود إبراهيم- مدير مكتب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات محافظة الإسكندرية.

وخلال اللقاء، أكد المستشار عزت أبوزيد- رئيس الهيئة، على الدعم الكبير الذي يقدمه المحافظ وقيادات محافظة الإسكندرية لسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع النيابات الإدارية بالمحافظة المقرر افتتاحه قريبًا.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، تفضل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإهداء درع محافظة الإسكندرية للمستشار عزت أبوزيد- رئيس هيئة النيابة الإدارية.