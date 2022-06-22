الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

العرض المسرحى «بلد العصفور» على مسرح ديوان المنيا 28 يونيو

مسرح ديوان عام المحافظة
مسرح ديوان عام المحافظة
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تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وتنفذه إدارة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبى، العرض المسرحى "بلد العصفور" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا، خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٨ يونيو الجارى٢٠٢٢، في تمام الساعة الثامنة والنصف على مسرح محافظة المنيا.

"بلد العصفور" تأليف جمال عايد، أشعار أشرف عتريس، ألحان أسامه طه، سينوغرافيا وائل درويش، استعراضات يحيى عبد العليم، غناء أسامة طه، ياسمين، أروى، من إخراج محمد حسن، تمثيل محمد ياسر فؤاد، ناصر هيثم ناصر، جومانا سيد حسنى، نورا أحمد دسوقى، محمد إسماعيل محمد، روفان هيثم ناصر.

يدور النص حول ضيق بعض الأشخاص من أحوال الوطن الذى يعيش به فيقرر السفر والبحث عن وطن بديل يحقق به طموحاته التى فشل فى تحقيقها بوطنه، أو كما يتصور من نظرته الضيقة للأمور، فيقرر السفر ويصطدم بالواقع المرير، فكل شىء له ثمنه بالخارج، فلا مشاعر ولا أهل أو أصدقاء يلجأ لهم فى حال أى أزمة تحدث له، فيجد نفسه وحيدا بلا وطن يأويه، بلا إحساس بالأمان النفسي الذى يعيشه كل فرد بوطنه الذي يحتضن الجميع والذى ينتظر كل جد واجتهاد منا ليعلو بين الأمم.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المخرج هشام عطوة حنان موسي لاميس الشرنوبى ضياء مكاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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