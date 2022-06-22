استمرار عرض «حكاية ناس النهر» بثقافة شرم الشيخ بالمسرح الصيفي

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب برئاسة أحمد فريج، حيث تستمر عروض مسرحية "حكاية ناس النهر" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة شرم الشيخ بالمسرح الصيفي ضمن خطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

تدور الأحداث في بيت صغير يعيش فيه أب وأم وطفل "عمر" وعش صغير فيه بيضتين على شباك غرفة الطفل، وطائر يحضن البيضتين طوال الوقت وكان "عمر" كل يوم يركب علي كتف أبيه، ويري الطيور الصغيرة وهي تخرج من البيض، حتى أنه صحي في يوم من الأيام ليلعب مع ابيه و لكن لم يجده، وتختتم أحداث القصة باستعراض فني علي الشاطئ بإصطحب "سموك" لتحقيق حلمه في أن يرى الشمس، وإلى احتمال تعامد الشمس المكتشف أن ارض ونهر الأحداث في مصر العظيمة بكل ما تحمله فوق الأرض وتحت النهر من سمات حضارية و إنسانية تتمثل في حب عظيم للحياة والرغبة في السلام والتحضر.

العرض من تأليف طه الأسواني، اشعار اسلام الشوري، ألحان أحمد العجمي، ديكور وملابس محمد أبو عمرة، مساعد مخرج فريج عطية، مخرج منفذ ابراهيم اسماعيل، اخراج جمال مهران.