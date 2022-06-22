تنسيق الثانوية العامة والفنية بمحافظة الشرقية 2022

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تنسيق الثانوية العامة 2022 فى محافظة الشرقية، خاصة بعدما أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022/ 2023.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية 2022

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في محافظة الشرقية للعام الدراسي 2022/ 2023، 230 درجة والثانوي العام خدمات 200 درجة والثانوي الخاص 140 درجة للحاصلين على نسبة 50%، في حين أن عدد الطلاب الحاصلين على درجة القبول بالثانوي العام بلغ 63750 طالبا وطالبة وأعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم بلغ 1177 فصلا دراسيا.

كما اعتمد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2022 /2023، والتي جاءت طبقاً للمرفق، كما تقرر استقبال طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية، من خلال الإدارات التعليمية التابع لها كل مدرسة، وتحديد 35 جنيها لكل مادة.

تنسيق القبول بالثانوية الفنية 2022

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2022 / 2023، للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2021/ 2022 وذلك حرصا على مصلحة الطلاب ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني "صناعي- زراعي- تجاري- فندقي" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

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تفاصيل نتيجة امتحانات الإعدادية 2022

جدير بالذكر، أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بلغ 134ألفا و758 طالبا وطالبة حضر منهم 133 ألفا و745 طالبا وطالبة ونجح منهم 112 ألفا و694 طالبا وطالبة، وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 22 ألفا و64 طالبا وطالبة.

تناولنا فى هذا التقرير تنسيق القبول بالثانوية العامة فى محافظة الشرقية للعام الدراسي 2022/ 2023، وكذلك تنسيق القبول بالثانوية الفنية، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.