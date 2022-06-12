تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الأولى

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية إعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، حيث تتولى كل محافظة إعلان تنسيق الثانوية العامة الخاص بها على حدة، فقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن كل مديرية تحدد قواعد ودرجات قبول تنسيق الثانوية العامة بعد اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، حسب درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية والأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام.

وتستعد محافظة الدقهلية لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، وكان 119 ألفًا و265 طالبًا وطالبة "عام- خاص- لغات- رياضي- دمج- منازل" بالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ماراثون الامتحانات أمام 632 لجنة وسط إجراءات احترازية مشددة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية

حددت محافظة الدقهلية تنسيق العام الدراسي 2021- 2022 عند 250 درجة مع ارتفاع مجاميع طلاب الشهادة الإعدادية، ومن المتوقع أن يكون تنسيق العام الدراسي المقبل عند نفس الحد وإن كان أعلى قليلًا من ذلك مع ارتفاع معدلات النجاح ودرجات التحصيل.

رابط التقديم للثانوية العامة

رغم اختلاف تنسيق الثانوية العامة من محافظة إلى الأخرى إلا أن أوراق التقديم واحدة وهي عبارة عن مستخرج الشهادة الإعدادية، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي أمر الطالب الأب والأم، واستمارة التقديم في المرحلة الثانوية، وصور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

وحددت مديريات التربية والتعليم طريقة تقديم الأوراق لمدارس الثانوية العامة، من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلوامات « من هنا» ويكتب الطالب البريد الموحد.

ثانيًا: تسجيل البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

ثالثًا: تسجيل الدخول من الحساب الشخصى للطالب، وكتابة اسم الطالب.

رابعًا: الضغط على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الدخول على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

خامسًا: الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات واختيار نوع التعليم الثانوي وفقاً لمجموع الطالب.

سادسًا: الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

سابعًا: يقوم الطالب بحفظ الرغبات.